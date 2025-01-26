La Roma sbanca Udine ed è sempre più vicina alla Fiorentina in classifica: ora a -3

I giallorossi vincono con due rigori nel secondo tempo e ribaltano una gara che si era messa in salita dopo il vantaggio friulano

I giallorossi di Ranieri vincono ad Udine per 2-1 e si avvicinano pericolosamente alla Fiorentina dopo essere stati anche a 14 lunghezze dai gigliati. La Roma vince di misura con 2 rigori segnati da Dovbyk e Pellegrini contro un'ottima Udinese che aveva trovato il gol con Lucca, ma che ingenuamente ha concesso troppo con l'errore del portiere Sava e il tocco di mano di Kabasele. Un successo in trasferta che mancava alla squadra capitolina da ben nove mesi e che rilancia le ambizioni di Europa di una squadra rivitalizzata dal nuovo tecnico dopo la breve parentesi iniziale targata De Rossi e poi la fallimentare esperienza di Juric.

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