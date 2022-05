Importantissimo in chiave Europa il pareggio della Roma contro il Venezia all’Olimpico per 1-1 con i giallorossi che a tempo scaduto richiedono un presunto calcio di rigore per mano di Ebuhei. Il tocco (anche se ci fosse) non è punibile poiché non aumenta spazio. Clicca qui per l’analisi dell’episodio.

COLPA DELL’ARBITRO ANCHE STAVOLTA? ROMA-VENEZIA 1-1