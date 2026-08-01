La rivelazione del Corriere dello Sport, Mastantuono ha detto a Mourinho: “Vado in Italia”

Scartato dunque qualunque campionario diverso dalla Serie A

La Fiorentina segue con attenzione le vicende legate al Franco Mastantuono 18 anni ala destra argentina del Real. Il classe 2007, che è stato escluso dalla lista dei convocati dell'amichevole di oggi contro i viola, sta riflettendo approfonditamente sul da farsi e a tal proposito ha già fatto sapere a José Mourinho di preferire una destinazione in particolare: «Vado in Italia» è ciò che ha detto all'allenatore dei blancos, scartando pertanto qualsiasi altro campionato diverso dalla Serie A. Il che potrebbe rivelarsi un elemento determinante nell'ottica di vederlo giocare a Firenze nella prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.