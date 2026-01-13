La Repubblica svela: “La Roma osserva Fortini, i viola valutano il futuro del talento classe 2006”

Il calciomercato continua a mantenere vivo il dialogo tra Firenze e Roma. Dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini, la Fiorentina non si ferma e punta con decisione su Tommaso Baldanzi, obiettivo dei viola fin dai tempi dell’Empoli.

I contatti tra i due club proseguono e il giocatore ha già dato la propria disponibilità, mostrando entusiasmo per un possibile ritorno in Toscana. Al Viola Park cresce la fiducia sulla buona riuscita dell’operazione, mentre la concorrenza del Genoa, che si è fatto avanti nelle ultime ore, non preoccupa più di tanto.

Il principale ostacolo resta Gasperini, che ha posto un veto sulle cessioni finché la Roma non avrà concluso alcune operazioni in entrata. L’accordo ormai vicino per Robinio Vaz potrebbe però sbloccare la situazione e aprire la strada alla cessione di Baldanzi, valutato dai Friedkin intorno ai 13 milioni di euro.

Se la Fiorentina guarda con interesse ai profili della Roma, anche i giallorossi seguono da vicino quanto accade a Firenze. Il nome più caldo è quello di Niccolò Fortini, molto apprezzato da Gasperini. Il direttore sportivo Massara ha già manifestato ai dirigenti viola l’intenzione di avviare una trattativa.

La Fiorentina, consapevole del talento del classe 2006, preferirebbe trattenere il giocatore, ma il contratto in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo ancora in corso richiedono valutazioni attente. Il club lo valuta tra i 15 e i 20 milioni, con la decisione finale che spetterà alla società. Il giocatore, pur lusingato dall’interesse della Roma, non intende forzare la mano. Lo riporta La Repubblica.