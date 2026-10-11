La Repubblica scrive: "Oulai in netta difficoltà, fuori dal gioco e mai presente nella squadra"

Il talento ivoriano sembra proprio un pesce fuor d'acqua

Il giorno dopo la sconfitta di Marassi, le decisioni di Paolo Vanoli continuano a far discutere, in particolar modo quelle relative al centrocampo. A pesare in maniera determinante è stata la dolorosa assenza di Arthur Atta: il mediano francese rappresenta un elemento imprescindibile per garantire equilibrio e fare da raccordo tra i reparti, un giocatore che già prima della sosta — pur non essendo al massimo della condizione — si era rivelato tatticamente fondamentale per le geometrie della squadra.

L'azzardo Oulai e il cambio di modulo

A spiazzare addetti ai lavori e tifosi è stata soprattutto la scelta a sorpresa di lanciare Oulai dal primo minuto. Un esperimento che ha spinto la Fiorentina a virare verso un inedito 4-3-3, abbandonando improvvisamente quell'assetto tattico che prima della sosta per le nazionali aveva regalato i primi segnali di crescita e continuità.

"Extraterrestri" in campo: le bocciature per Oulai e Beto

I giudizi della stampa, in particolare de la Repubblica, sono stati impietosi nei confronti della prestazione offerta dal trequartista e dal centravanti viola, definiti quasi come "extraterrestri appena sbarcati" nel mondo Fiorentina, ma in senso del tutto negativo: Per il giovane talento l'inserimento tra i titolari avrebbe dovuto seguire un percorso decisamente più graduale. Impiegarlo in una posizione a lui poco congeniale si è rivelato un controproducente spreco di risorse. L'attaccante lusitano è rimasto totalmente tagliato fuori dal gioco, senza riuscire a toccare un pallone commestibile per tutta la sua permanenza in campo. Un copione purtroppo identico a quello vissuto da Pellegrino una volta subentrato nella ripresa.