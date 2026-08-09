La Repubblica riporta: "Joao Mario è l'innesto d'esperienza che serve alla Fiorentina"

Il terzino portoghese potrebbe risultare utile per la sua esperienza

Pare uno scherzo e invece è la pura realtà: a soli 26 anni, João Mário figura già come il profilo più esperto tra i nuovi arrivi della Fiorentina, fa notare Repubblica Firenze.

Formatosi ed emerso ad alti livelli nel Porto, vanta apparizioni in Champions League e in Nazionale oltre a un palmarès già ricco di successi, tra cui due campionati, quattro Coppe nazionali e tre Supercoppe portoghesi. L'impatto con il calcio italiano alla Juventus non ha però dato i frutti sperati, spingendolo a cercare riscatto nella seconda metà dello scorso torneo con il Bologna guidato da Italiano; in rossoblù ha trovato continuità da titolare, mostrando le cose migliori soprattutto in fase d'attacco. Aver già preso le misure con la Serie A costituisce un valore aggiunto non da poco, così come la modalità del suo approdo a Firenze (prestito con opzione di riscatto). In teoria parte come alternativa a Jiménez nella posizione di terzino destro, anche se nel pallone le gerarchie di partenza vengono spesso ribaltate. A suo favore gioca inoltre la grande ecletticità, considerando che sa disimpegnarsi pure sulla corsia opposta e, alla bisogna, in posizione più avanzata. Il suo innesto, sommato a quello dello stesso Jiménez, riduce al minimo gli spazi per Dodô e Fortini, ormai ai margini dopo il mancato prolungamento contrattuale con la società viola. Un'operazione che non scalda immediatamente i cuori della tifoseria, ma che si inserisce di diritto nella categoria degli acquisti funzionali. E molto spesso, la concretezza fa la differenza.