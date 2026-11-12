La Repubblica riporta: "De Gea non si discute, sarà il numero uno viola fino al termine della stagione"

Il portiere spagnolo è entrato nel mirino delle critiche per il rendimento

L'edizione fiorentina di la Repubblica analizza il periodo complicato attraversato da David De Gea. A certificare un rendimento ben al di sotto dei suoi standard abituali intervengono i numeri dell'ex Manchester United: l'estremo difensore della Fiorentina occupa infatti l'ultima posizione in Serie A nella speciale classifica dei gol evitati – l'indice che confronta la pericolosità delle conclusioni subite nello specchio con le reti effettivamente incassate. Il suo bilancio segna un pesante -3,32, una cifra che evidenzia chiaramente l'attuale calo di forma.

I retroscena estivi Questa flessione fa seguito a un'estate tutt'altro che lineare. All'inizio della scorsa finestra di mercato, la dirigenza viola aveva infatti aperto all'ipotesi di una partenza dello spagnolo, principalmente per alleggerire il monte ingaggi (il classe 1990 è il giocatore più pagato della rosa con uno stipendio da 3 milioni di euro netti all'anno). In assenza di proposte economiche ritenute adeguate, il club e lo staff tecnico hanno però scelto con convinzione di confermare la fiducia nell'estremo difensore.

La strategia per gennaio e il futuro Sebbene in questa prima parte di torneo De Gea non abbia ancora replicato le prestazioni straordinarie della sua annata d'esordio a Firenze, la società resta consapevole di poter contare su un profilo di caratura internazionale, ancora in grado di fare la differenza. Oltre al valore tecnico, pesano enormemente la sua mentalità vincente e la leadership riconosciuta dall'intero spogliatoio. Di conseguenza, la linea del club per il mercato di riparazione è già definita: a gennaio non arriverà alcun nuovo portiere e si proseguirà con lo spagnolo fino al termine dell'annata. Soltanto in estate, senza fretta, le parti si incontreranno per fare il punto della situazione e decidere insieme il percorso futuro.