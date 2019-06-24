La Repubblica, oggi incontro Commisso-Chiesa, per il neo patron viola Fede resta

Il neo presidente viola ieri ai microfoni di Sky Sport ha ribadito: "Chiesa resta qui. Mi serve tempo ma faremo una bella squadra". Secondo La Repubblica oggi ci sarà l'incontro tra Rocco Commisso ed...

A cura di Redazione Labaroviola 24 giugno 2019 13:50

Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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