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La Repubblica, oggi incontro Commisso-Chiesa, per il neo patron viola Fede resta

Il neo presidente viola ieri ai microfoni di Sky Sport ha ribadito: "Chiesa resta qui. Mi serve tempo ma faremo una bella squadra". Secondo La Repubblica oggi ci sarà l'incontro tra Rocco Commisso ed...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 13:50
La Repubblica, oggi incontro Commisso-Chiesa, per il neo patron viola Fede resta - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Commisso
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Il neo presidente viola ieri ai microfoni di Sky Sport ha ribadito: "Chiesa resta qui. Mi serve tempo ma faremo una bella squadra". Secondo La Repubblica oggi ci sarà l'incontro tra Rocco Commisso ed Enrico Chiesa dove il patron italo-americano ribadirà al babbo di Federico il progetto della nuova Fiorentina, un progetto ambizioso che prevede la costruzione di una squadra forte con l'obiettivo Europa League. Poi si parlerà ovviamente dell'ingaggio che andrà notevolmente aumentato, Chiesa ha un contratto che lo lega ai viola fino al 2022 ma ora vale minimo 70 milioni. La palla passerà poi a Chiesa che dovrà riflettere sulla proposta. Esiste l'ipotesi di proseguire insieme un anno e poi rivedersi il prossimo giugno per decidere insieme il futuro.

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