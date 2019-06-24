La Repubblica, oggi incontro Commisso-Chiesa, per il neo patron viola Fede resta
Il neo presidente viola ieri ai microfoni di Sky Sport ha ribadito: "Chiesa resta qui. Mi serve tempo ma faremo una bella squadra". Secondo La Repubblica oggi ci sarà l'incontro tra Rocco Commisso ed...
Il neo presidente viola ieri ai microfoni di Sky Sport ha ribadito: "Chiesa resta qui. Mi serve tempo ma faremo una bella squadra". Secondo La Repubblica oggi ci sarà l'incontro tra Rocco Commisso ed Enrico Chiesa dove il patron italo-americano ribadirà al babbo di Federico il progetto della nuova Fiorentina, un progetto ambizioso che prevede la costruzione di una squadra forte con l'obiettivo Europa League. Poi si parlerà ovviamente dell'ingaggio che andrà notevolmente aumentato, Chiesa ha un contratto che lo lega ai viola fino al 2022 ma ora vale minimo 70 milioni. La palla passerà poi a Chiesa che dovrà riflettere sulla proposta. Esiste l'ipotesi di proseguire insieme un anno e poi rivedersi il prossimo giugno per decidere insieme il futuro.