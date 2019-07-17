La Repubblica, occhi puntati sull’americano Miazga del Chelsea. La sua valutazione è di 20 milioni

Secondo quanto scrive La Repubblica, Commisso vuole allargare i confini Viola negli USA pertanto vuole acquistare un calciatore americano. Il primo nome spuntato è stato quello di Tim Weah che però si...

Secondo quanto scrive La Repubblica, Commisso vuole allargare i confini Viola negli USA pertanto vuole acquistare un calciatore americano. Il primo nome spuntato è stato quello di Tim Weah che però si è accasato al Lille, poi Will Trapp ed infine il difensore Matt Miazga del Chelsea. Egli ha passaporto polacco ed ha un’ottima tecnica. I Blues lo valutano 20 milioni. I Viola prendono tempo, su di lui anche il Brescia.