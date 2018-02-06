La Repubblica, ma non doveva essere un Lunedì tranquillo? La Curva Fiesole non placa gli animi con la società

Dopo la vittoria di Bologna doveva e poteva essere tutto sommato un Lunedì tranquillo. Ed invece così non è stato. Nel pre partita la visita dei fratelli Della Valle e la visita dei tifosi a colloquio...

A cura di Redazione Labaroviola 06 febbraio 2018 08:25

Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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