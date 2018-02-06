La Repubblica, ma non doveva essere un Lunedì tranquillo? La Curva Fiesole non placa gli animi con la società
Dopo la vittoria di Bologna doveva e poteva essere tutto sommato un Lunedì tranquillo. Ed invece così non è stato. Nel pre partita la visita dei fratelli Della Valle e la visita dei tifosi a colloquio...
Dopo la vittoria di Bologna doveva e poteva essere tutto sommato un Lunedì tranquillo. Ed invece così non è stato. Nel pre partita la visita dei fratelli Della Valle e la visita dei tifosi a colloquio con la società erano sintomo di una situazione più che tesa. La vittoria spesso sana tutte le ferite ma con il comunicato emesso ieri dal gruppo Unonoveduesei che ormai da anni ha in possesso il centro della Curva Fiesole (CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO) il rapporto tra società e tifosi si fa sempre più aspro ed avverso. Niente coerografia con la Juventus, la voglia di fare comunque la bolgia ed una partita da vincere...
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