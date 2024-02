La Repubblica lancia l’allarme: “La Fiorentina non si diverte più. Bonaventura è il simbolo del malessere”

L’impressione, almeno a vederla giocare in campo, è che questa Fiorentina non si diverta più. Via i sorrisi, via l’armonia. Come se di colpo, dopo aver conquistato il quarto posto a fine dicembre, la magia fosse svanita. Bonaventura è il simbolo del malessere. Scrive la Repubblica. Il suo agente nei giorni scorsi ha rivelato tutti i problemi affiorati sul discorso del rinnovo di contratto. Il giocatore è rimasto infastidito per le voci che lo volevano alla Juventus già a gennaio e il linguaggio del corpo non mente. Sotto ritmo, poco lucido, un lontano ricordo del Jack visto nella prima parte di stagione che a suon di grandi prestazioni era tornato a vestire l’azzurro della nazionale. Ma non è l’unico.

PRANDELLI: “MOTTA VIA A GIUGNO? NON SO, MA IO RIMASI ALLA FIORENTINA PERCHÉ CONVINTO DAL PROGETTO”