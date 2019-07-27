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La Repubblica, in settimana incontro tra Enrico Chiesa e Barone. Ecco l'offerta viola

Secondo quanto scrive La Repubblica in settimana è previsto l'incontro tra Joe Barone, braccio destro di Commisso ed il papà di Federico Chiesa, Enrico. Al ragazzo sarà offerto un contratto fino al 20...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2019 09:40
La Repubblica, in settimana incontro tra Enrico Chiesa e Barone. Ecco l'offerta viola - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto scrive La Repubblica in settimana è previsto l'incontro tra Joe Barone, braccio destro di Commisso ed il papà di Federico Chiesa, Enrico. Al ragazzo sarà offerto un contratto fino al 2024 con raddoppio dell'attuale ingaggio (1,5 milioni netti). Non si sa ancora se verrà inserita una clausola rescissoria o meno. Per il giovane in chiave Europeo questo potrebbe rivelarsi un anno decisivo.

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