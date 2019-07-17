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La Repubblica, domenica il primo contatto Commisso-Chiesa. Ecco i piani del presidente per lui

Commisso deve risolvere la questione relativa al futuro di Federico Chiesa. Secondo quanto riporta La Repubblica, il primo contatto avverrà domenica a New York. Il presidente esporrà il suo progetto a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 10:36
La Repubblica, domenica il primo contatto Commisso-Chiesa. Ecco i piani del presidente per lui - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Commisso deve risolvere la questione relativa al futuro di Federico Chiesa. Secondo quanto riporta La Repubblica, il primo contatto avverrà domenica a New York. Il presidente esporrà il suo progetto a Chiesa e gli presenterà l’intenzione di farlo testimonial viola per il mercato americano ed il marketing digitale.

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