La Repubblica, domenica il primo contatto Commisso-Chiesa. Ecco i piani del presidente per lui
Commisso deve risolvere la questione relativa al futuro di Federico Chiesa. Secondo quanto riporta La Repubblica, il primo contatto avverrà domenica a New York. Il presidente esporrà il suo progetto a...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 10:36
Commisso deve risolvere la questione relativa al futuro di Federico Chiesa. Secondo quanto riporta La Repubblica, il primo contatto avverrà domenica a New York. Il presidente esporrà il suo progetto a Chiesa e gli presenterà l’intenzione di farlo testimonial viola per il mercato americano ed il marketing digitale.