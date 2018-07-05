La Repubblica, Corvino dopo Lafont dispone di 6 milioni. Prima di acquistare si piazzeranno gli esuberi...
Come riportato da La Repubblica Pantaleo Corvino dopo l'acquisto di Lafont ha un bottino da investire in entrata di 6 milioni e con ogni probabilità prima di acquistare nuovi giocatori cercherà di pia...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 10:36
Come riportato da La Repubblica Pantaleo Corvino dopo l'acquisto di Lafont ha un bottino da investire in entrata di 6 milioni e con ogni probabilità prima di acquistare nuovi giocatori cercherà di piazzare Maxi Olivera, Cristoforo, Eysseric, Saponara, Thereau senza dimenticare anche Carlos Sanchez rientrante dal Mondiale con la Colombia.