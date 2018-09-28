La reazione ai torti di Milano è piaciuta: contro l'Atalanta si punta ad un Franchi "pieno"
La reazione della dirigenza gigliata nei confronti degli errori arbitrali della partita di Milano contro l'Inter, è piaciuta ai tifosi della Fiorentina. Adesso anche i sostenitori viola sono pronti ad...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 09:23
La reazione della dirigenza gigliata nei confronti degli errori arbitrali della partita di Milano contro l'Inter, è piaciuta ai tifosi della Fiorentina. Adesso anche i sostenitori viola sono pronti ad accorrere al Franchi per dare sostegno alla squadra. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, infatti, domenica con l'Atalanta si punta a 30.000 spettatori.