Labaro Viola

La reazione ai torti di Milano è piaciuta: contro l'Atalanta si punta ad un Franchi "pieno"

La reazione della dirigenza gigliata nei confronti degli errori arbitrali della partita di Milano contro l'Inter, è piaciuta ai tifosi della Fiorentina. Adesso anche i sostenitori viola sono pronti ad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 09:23
La reazione ai torti di Milano è piaciuta: contro l'Atalanta si punta ad un Franchi "pieno" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Rassegna Stampa
Fiorentina
Condividi

La reazione della dirigenza gigliata nei confronti degli errori arbitrali della partita di Milano contro l'Inter, è piaciuta ai tifosi della Fiorentina. Adesso anche i sostenitori viola sono pronti ad accorrere al Franchi per dare sostegno alla squadra. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, infatti, domenica con l'Atalanta si punta a 30.000 spettatori.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok