12 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Questura di Cremona apre il settore ospiti ai tifosi Viola non residenti in provincia di Firenze

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

12 Marzo · 16:13

Aggiornamento: 12 Marzo 2026 · 16:13

Il settore ospiti dello Zini sarà aperto ai tifosi della Fiorentina che non sono residenti in provincia di Firenze

La Fiorentina potrà contare su una parte del proprio pubblico nella trasferta di Cremona. Sono infatti in vendita i biglietti per il settore ospiti, aperto su decisione della Questura di Cremona, che ha autorizzato l’ingresso ai tifosi viola non residenti nella provincia di Firenze.

Si tratta di un fatto significativo, considerando che è la prima volta dall’istituzione del blocco delle trasferte per i sostenitori viola, imposto dopo gli scontri in A1 con la Roma. Tuttavia, potrebbe restare un’eccezione: l’apertura del settore ospiti dipende ogni volta dal via libera della Questura locale, come dimostrano i precedenti stop nelle gare contro Como e Udinese, quando il settore era rimasto chiuso.

In pratica, i tifosi della Fiorentina fuori Firenze e provincia potranno acquistare il biglietto e seguire la squadra allo stadio Zini nella delicata sfida contro la Cremonese. Per le trasferte future, però, non è scontato che questa possibilità venga ripetuta.

