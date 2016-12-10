La Primavera sbanca a Perugia: in gol Diakhaté. Il risultato e la classifica...
Ottime notizie dalla Primavera. I ragazzi guidati da mister Federico Guidi, infatti, hanno espugnato per 1-2 il campo del Perugia, con le belle reti messe a segno da Sottil prima (25') e da Diakhaté (...
Ottime notizie dalla Primavera. I ragazzi guidati da mister Federico Guidi, infatti, hanno espugnato per 1-2 il campo del Perugia, con le belle reti messe a segno da Sottil prima (25') e da Diakhaté (33') poi, entrambe realizzate nel corso del primo tempo. Inutile, nella ripresa, il gol umbro realizzato dal classe 2000 Traoré, al 48'.
La Fiorentina, dunque, si porta al secondo posto del suo girone, con 19 punti, seguita a pari merito dal Milan e a + 1 da Lazio e Sampdoria. Al primo posto rimane saldamente l'Hellas Verona con 26 punti. Di seguito la classifica dettagliata fino al nono posto:PARTITEIN CASAFUORI CASARETISQUADREPUNTIGVNPGVNPGVNPFS 1 Hellas Verona2610820550053203513 2 Fiorentina1910613541052032712 3 Milan1910613641142022925 4 Lazio1810532522153112516 5 Sampdoria1810532531152212517 6 Spal1610514530252122014 7 Latina1610514520353112116 8 Napoli1610514520353111416 9 Cesena1510433411263212217