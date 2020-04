Ecco le posizioni degli allenatori sull’eventuale ripartenza della Serie A secondo Il Corriere dello Sport. Fonseca, Inzaghi, Pioli, Mihajlovic, Nicola, Liverani, Gasperini, Juric, De Zerbi, Di Biagio, Zenga e Gattuso non vedono l’ora di tornare al lavoro e prepararsi al meglio per la ripresa. Chi ha dubbi? Oltre Ranieri e D’Aversa c’è anche Iachini. Lopez, Gotti e Longo seguono la linea dei loro presidenti. L’idea di Conte e Sarri non si sa.