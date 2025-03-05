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La perla di Kean contro il Genoa è il gol più bello di febbraio della Serie A. Battuto Angelino

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, sta disputando una stagione di altissimo livello, segnando gol a raffica. Uno, quello realizzato contro il Genoa il 2 febbraio all'Artemio Franchi di Firenze,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2025 15:20
La perla di Kean contro il Genoa è il gol più bello di febbraio della Serie A. Battuto Angelino - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moise Kean, attaccante della Fiorentina, sta disputando una stagione di altissimo livello, segnando gol a raffica. Uno, quello realizzato contro il Genoa il 2 febbraio all'Artemio Franchi di Firenze, è stato particolarmente bello, a tal punto da essere premiato come rete più bella del mese di febbraio dalla Lega Serie A. Battuta la concorrenza di Angelino, che aveva fissato il punteggio sull'1-1 nel finale del match contro il Napoli con un sinistro perfetto.

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