La pareggia Castrovilli! Cross magico di Dalbert 1-1
Bellissimo il pareggio viola con Castrovilli: 3-5-2 rispolverato con Vlahovic insieme a Boateng davanti, cross al bacio da sinistra di Dalbert e Castrovilli s'inserisce ed in modalità ariete sfonda la...
A cura di Gabriele Caldieron
03 novembre 2019 20:14
Bellissimo il pareggio viola con Castrovilli: 3-5-2 rispolverato con Vlahovic insieme a Boateng davanti, cross al bacio da sinistra di Dalbert e Castrovilli s'inserisce ed in modalità ariete sfonda la porta di Sepe: 1-1