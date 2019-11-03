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La pareggia Castrovilli! Cross magico di Dalbert 1-1

Bellissimo il pareggio viola con Castrovilli: 3-5-2 rispolverato con Vlahovic insieme a Boateng davanti, cross al bacio da sinistra di Dalbert e Castrovilli s'inserisce ed in modalità ariete sfonda la...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
03 novembre 2019 20:14
La pareggia Castrovilli! Cross magico di Dalbert 1-1 -
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Bellissimo il pareggio viola con Castrovilli: 3-5-2 rispolverato con Vlahovic insieme a Boateng davanti, cross al bacio da sinistra di Dalbert e Castrovilli s'inserisce ed in modalità ariete sfonda la porta di Sepe: 1-1

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