La nuova vita di Saponara: prima il riscatto, poi il ruolo da mezzala dalla prossima stagione in viola

Come evidenzia La Nazione oggi in edicola, Riccardo Saponara rientra nello sparuto novero di giocatori che la Fiorentina ha deciso di riscattare. Le sue prestazioni in crescendo, nella seconda parte d...

Come evidenzia La Nazione oggi in edicola, Riccardo Saponara rientra nello sparuto novero di giocatori che la Fiorentina ha deciso di riscattare. Le sue prestazioni in crescendo, nella seconda parte della stagione, hanno infatti convinto sia Pioli che la dirigenza. Dalla prossima stagione, comunque, Ricky potrebbe cambiare ruolo in campo: se Pioli intendesse confermare moduli come il 4-3-3 o il 3-5-2, una risorsa come lui rischierebbe di andare persa. E' per questo che, già dai primissimi giorni di ritiro a Moena, il calciatore verrà provato nel ruolo di mezzala, per tornare utile in più situazioni tattiche.