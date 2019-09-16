La nuova responsabile dell'area marketing è Carlotta Robotti. In passato ha lavorato per la Juve

Arriva un altro rinforzo per il settore marketing in casa Fiorentina. Come scrive il Corriere Fiorentino, dal 2 settembre dopo aver chiuso con il Verona è arrivata una nuova responsabile, Carlotta Rob...

Arriva un altro rinforzo per il settore marketing in casa Fiorentina. Come scrive il Corriere Fiorentino, dal 2 settembre dopo aver chiuso con il Verona è arrivata una nuova responsabile, Carlotta Robotti. In passato ha lavorato anche all'interno della Juventus. Conosce cinque lingue, italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco. Tommaso Bianchini invece già all'interno dello staff viola si occuperà del settore vendite.