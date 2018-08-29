La nuova Fiorentina: Pioli si è ispirato a Klopp. Alla scoperta del "gegenpressing" importato a Firenze...

Secondo il Corriere Fiorentino, la Fiorentina si ispira al Liverpool di Klopp. Stesso modulo: il 4-3-3, e pressing dopo perdita del pallone, aggredendo in avanti senza ritirarsi in difesa, quello che...

Secondo il Corriere Fiorentino, la Fiorentina si ispira al Liverpool di Klopp. Stesso modulo: il 4-3-3, e pressing dopo perdita del pallone, aggredendo in avanti senza ritirarsi in difesa, quello che Klopp chiama «gegenpressing». Un esempio è il gol di Milenkovic col Chievo. Sul rinvio della difesa il serbo, era quasi al limite dell’area avversaria, non era rientrato. Quando non è possibile pressare alto, la squadra si chiude e riparte in velocità con le ali. Come fa il Liverpool. Si gira la palla tra i difensori, per poi verticalizzare all’improvviso (anche saltando il centrocampo), con gli inserimenti dei centrocampisti. Le differenze sono che Klopp utilizza due terzini di spinta, mentre Pioli solo uno, e che la Fiorentina ha un centravanti vero, invece il Liverpool un falso nueve (Firmino).