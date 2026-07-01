La Nazione: "Zhegrova in cima alla lista, Lang e Bakayoko le alternative di lusso"

Nel mirino viola anche Mattia Liberali, gioiello classe 2007

I veri colpi del mercato viola sono attesi soprattutto per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da La Nazione, il nome su cui starebbe lavorando Fabio Paratici è quello di Edon Zhegrova. L'esterno della Juventus rappresenta un profilo capace di accendere l'entusiasmo della piazza fiorentina, ma la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice: il club bianconero dovrà infatti decidere se aprire alla formula del prestito oppure puntare a una cessione a titolo definitivo.

Per quanto riguarda le corsie esterne, restano vive anche le piste che portano a Noa Lang e Johan Bakayoko, con l'idea di provare addirittura a portarli entrambi a Firenze.

Tra i profili seguiti c'è inoltre Mattia Liberali, talento classe 2007 reduce da un'ottima stagione al Catanzaro sotto la guida di Alberto Aquilani. Il giovane piace a diversi club di Serie A, tra cui Como, Sassuolo e Bologna, complice una clausola rescissoria fissata a 6 milioni di euro. Del suo futuro si è discusso nei giorni scorsi con l'agente Alessandro Lucci, interlocutore con cui sono stati affrontati anche i dossier relativi a Moise Kean – da oggi si apre la finestra di quindici giorni per l'eventuale esercizio della clausola rescissoria – e Roberto Piccoli, sul quale la Lazio avrebbe manifestato un interesse particolarmente concreto.