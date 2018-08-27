La Nazione, una spaccatura tra il tifo che può segnare una stagione. Chi contesta e chi fischia i contestatori...

Unica nota stonata nella serata di ieri è quella del tifo viola, da sempre spaccato si, ma mai in modo così marcato. Sul 3-0 per la Fiorentina la parte centrale della Curva Fiesole canta contro i Dell...

Unica nota stonata nella serata di ieri è quella del tifo viola, da sempre spaccato si, ma mai in modo così marcato. Sul 3-0 per la Fiorentina la parte centrale della Curva Fiesole canta contro i Della Valle esponendo lo striscione ironico "bentornato presidente". I fischi da gli altri settori sono molti ed è una situazione quanto meno strana: chi contesta la società, e chi i contestatori. Una spaccatura tra il tifo che può segnare una stagione intera.

A scriverlo, La Nazione nell'edizione odierna.