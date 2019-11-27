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LA NAZIONE, TROPPI GOL SUBISCE LA DIFESA DELLA FIORENTINA. MILENKOVIC SOTTOTONO

Secondo La Nazione, la Fiorentina ha preso 10 gol in più rispetto alla stagione passata. Sorprende anche il calo di Nikola Milenkovic, che è apparso un po' sottotono nelle ultime partite. Contro il Le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 09:37
LA NAZIONE, TROPPI GOL SUBISCE LA DIFESA DELLA FIORENTINA. MILENKOVIC SOTTOTONO - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo La Nazione, la Fiorentina ha preso 10 gol in più rispetto alla stagione passata. Sorprende anche il calo di Nikola Milenkovic, che è apparso un po' sottotono nelle ultime partite. Contro il Lecce non si potrà più sbagliare.

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