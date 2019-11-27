LA NAZIONE, TROPPI GOL SUBISCE LA DIFESA DELLA FIORENTINA. MILENKOVIC SOTTOTONO
Secondo La Nazione, la Fiorentina ha preso 10 gol in più rispetto alla stagione passata. Sorprende anche il calo di Nikola Milenkovic, che è apparso un po' sottotono nelle ultime partite. Contro il Le...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 09:37
Secondo La Nazione, la Fiorentina ha preso 10 gol in più rispetto alla stagione passata. Sorprende anche il calo di Nikola Milenkovic, che è apparso un po' sottotono nelle ultime partite. Contro il Lecce non si potrà più sbagliare.