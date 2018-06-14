La Nazione titola: la sorpresa del Corvo
"La sorpresa del Corvo". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento all’ultimo colpo messo a segno dalla Fiorentina. Il direttore generale dell’area tecnica viola, infatti, ha conclu...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 12:24
"La sorpresa del Corvo". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento all’ultimo colpo messo a segno dalla Fiorentina. Il direttore generale dell’area tecnica viola, infatti, ha concluso l’acquisto del giovane Hancko che è stato ufficializzato in mattinata.
Il lavoro della squadra di mercato della società gigliata, tuttavia, non si ferma qui... Visto che continuano le trattative finalizzate ad acquisire il ceco Soucek ed il portiere Meret.