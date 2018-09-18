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La Nazione titola: "La conferma". Veretout in prima pagina e un nuovo ruolo per lui...

La Fiorentina domani sera giocherà a Genova contro Sampdoria nella gara di recupero della prima giornata di campionato. La Nazione, nella sua prima pagina sportiva odierna, titola: "La conferma". Il r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 10:32
La Nazione titola: "La conferma". Veretout in prima pagina e un nuovo ruolo per lui... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Rassegna Stampa
Veretout
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La Fiorentina domani sera giocherà a Genova contro Sampdoria nella gara di recupero della prima giornata di campionato. La Nazione, nella sua prima pagina sportiva odierna, titola: "La conferma". Il rimando è alla nuova posizione di Jordan Veretout da playmaker davanti alla difesa, che mister Pioli dovrebbe riproporre anche contro la Sampdoria.

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