La Nazione titola: "La conferma". Veretout in prima pagina e un nuovo ruolo per lui...
La Fiorentina domani sera giocherà a Genova contro Sampdoria nella gara di recupero della prima giornata di campionato. La Nazione, nella sua prima pagina sportiva odierna, titola: "La conferma". Il r...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 10:32
La Fiorentina domani sera giocherà a Genova contro Sampdoria nella gara di recupero della prima giornata di campionato. La Nazione, nella sua prima pagina sportiva odierna, titola: "La conferma". Il rimando è alla nuova posizione di Jordan Veretout da playmaker davanti alla difesa, che mister Pioli dovrebbe riproporre anche contro la Sampdoria.