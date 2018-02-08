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La Nazione titola: febbre da Juventus

"Febbre da Juventus". Titola così l’edizione odierna de La Nazione, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Inta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 12:53
La Nazione titola: febbre da Juventus - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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"Febbre da Juventus". Titola così l’edizione odierna de La Nazione, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Intanto Benassi, ex granata, sente profumo di derby e si sbilancia: "Mi manca il gol, forse questa è l'occasione giusta".

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