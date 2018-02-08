La Nazione titola: febbre da Juventus

"Febbre da Juventus". Titola così l’edizione odierna de La Nazione, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Inta...

"Febbre da Juventus". Titola così l’edizione odierna de La Nazione, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Intanto Benassi, ex granata, sente profumo di derby e si sbilancia: "Mi manca il gol, forse questa è l'occasione giusta".