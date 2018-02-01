La Nazione sul mercato: i conti tornano
"I conti tornano". È questo il titolo di apertura de La Nazione, oggi in edicola, in riferimento al mercato di gennaio appena concluso. La Fiorentina, infatti, incassa 10 milioni di euro dalla cession...
A cura di Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 12:29
"I conti tornano". È questo il titolo di apertura de La Nazione, oggi in edicola, in riferimento al mercato di gennaio appena concluso. La Fiorentina, infatti, incassa 10 milioni di euro dalla cessione di Babacar al Sassuolo, ai quali vanno aggiunti i 2 milioni ricavati dalla cessione di Hagi al Viitorul ed ai 500.ooo euro derivanti dal prestito di Carlos Sanchez.