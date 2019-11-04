La Nazione, spunta una nuova pretendente per Chiesa, è il Paris Saint-Germain di Tuchel
Secondo quanto riporta La Nazione spunta una nuova pretendente per Federico Chiesa nell'attesa di un suo possibile rinnovo con la Fiorentina, si tratta del Paris Saint-Germain. Il profilo dell'attacca...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 11:10
Secondo quanto riporta La Nazione spunta una nuova pretendente per Federico Chiesa nell'attesa di un suo possibile rinnovo con la Fiorentina, si tratta del Paris Saint-Germain. Il profilo dell'attaccante viola secondo i quotidiani francesi è un profilo gradito dal tecnico tedesco Tuchel.