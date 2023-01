La Nazione sottolinea: “Fiorentina ancora un calo mentale che diventa anche fisico”

Se ne parla da sempre, almeno da quando Italiano è in panchina a Firenze: le grandi prestazioni a metà della Fiorentina fanno parte di un rimpianto generale. Quanti punti lasciati per strada, anche contro grandi squadre dominate per un tempo, o anche di più.Quindi: il difetto sembra strutturale e non dipende probabilmente solo dai cali fisici che – si suppone – sarebbero stati risolti con un tipo di preparazione diversa.

Cosa condiziona allora le prestazioni della Fiorentina? La prima risposta è quella della concentrazione. Italiano la pretende sempre altissima nelle due fasi e non tutti riescono a mantenerla. E poi si innesca il calo fisico, conseguenza di una squadra che non riesce più a essere convinta di quello che sta facendo. Lo scrive La Nazione.

