La Nazione: "Si è rivisto al Franchi il CEO della Fiorentina Mark Stephan, uomo di fiducia di Commisso"

La Nazione nell'edizione odierna ha rivelato un importante dettaglio in casa Fiorentina. infatti sarebbe tornato a farsi vivo a Firenze Mark Stephan, CEO della Fiorentina spesso rimasto nell'ombra:"Ne...

La Nazione nell'edizione odierna ha rivelato un importante dettaglio in casa Fiorentina. infatti sarebbe tornato a farsi vivo a Firenze Mark Stephan, CEO della Fiorentina spesso rimasto nell'ombra:

"Negli ultimi giorni è ricomparso allo stadio il ceo viola Mark Stephan. Uomo di fiducia di Rocco Commisso, e dirigente Mediacom da poco in - pensione, è sempre stato nell'organigramma della società viola, restando comunque spesso nell'ombra. La sua presenza, divenuta più assidua in un momento particolare come, quello, attuale, può essere significativa"