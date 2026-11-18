La Nazione scrive: "Ndour sta bene, il giocatore punta a tornare a disposizione per il Monza"

Il giocatore viola ha recuperato dal problema fisico in Nazionale

Come riporta La Nazione, il sorriso di Cher Ndour rappresenta la nota più lieta in vista della trasferta di Monza. A partire da ieri, il centrocampista è tornato ad allenarsi parzialmente insieme al resto della squadra, evitando unicamente la partitella conclusiva: un progresso significativo dopo l'infortunio alla caviglia che lo aveva obbligato ad abbandonare anzitempo il ritiro dell'Under 21. Dal campo arrivano indicazioni sempre più incoraggianti e cresce l'ottimismo sul fatto che il problema fisico sia ormai superato. Già dalla seduta odierna dovrebbe rientrare a pieno regime nel gruppo, tornando così arruolabile per mister Vanoli in occasione dell'impegno di lunedì sera in Brianza.

Nel frattempo, il reparto di centrocampo sta gradualmente riabbracciando i suoi interpreti principali: oltre al recupero pressoché completo di Arthur Atta — che anche nella giornata di ieri ha svolto quasi l'intero programma con i compagni —, il primo giocatore a rientrare dagli impegni con le nazionali è stato Nicolò Fagioli, impegnato in un lavoro defaticante dopo i 45 minuti tutt'altro che brillanti disputati a Bruxelles contro il Belgio. Da oggi si riaccenderà dunque il duello per una maglia da titolare con Christ Oulai, il cui arrivo è previsto in giornata al termine delle fatiche con la Costa d'Avorio. Il ritorno del mediano ivoriano consentirà a Vanoli di riaprire la competizione per le chiavi della regia. Assieme a Oulai sono attesi al centro sportivo anche Njie, Beto e Dragusin, mentre per rivedere Mastantuono al Viola Park occorrerà attendere la giornata di giovedì. Proseguono infine il lavoro differenziato sia Parisi che Pongracic: l'esterno difensivo si avvia verso una parentesi con la formazione Primavera per ritrovare il ritmo partita, mentre il difensore centrale ha messo nel mirino il rientro entro la conclusione del mese.