La Nazione scrive: “La Fiorentina ha scelto di concentrarsi sulle coppe e ha lasciato il campionato”

La Nazione scrive che ormai la Fiorentina ha fatto una scelta e, a maggior ragione, la farà d’ora in avanti perché la partita di Torino poteva rappresentare una delle ultimissime occasioni per rientrare nella corsa all’Europa League che invece ora appare troppo lontana. Resta la speranza Conference, ma tutto questo dipenderà dalla voglia che la Fiorentina vorrà mettere in campo nelle ultime partite stagionali. Vedendo il risultato della semifinale d’andata contro l’Atalanta ed il cammino fattibile in Europa, sarebbe, quindi, più saggio concentrarsi solo su quest’obbiettivo.