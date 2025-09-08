8 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:47

La Nazione rivela: “La Fiorentina non ha consentito a Gudmundsson di restare in nazionale”

Redazione

8 Settembre · 08:54

La Nazione riporta che la principale attenzione della giornata è rivolta alle condizioni fisiche di Gudmundsson, infortunatosi dopo il gol segnato con la nazionale islandese. La Fiorentina, d’accordo con la federazione del giocatore, ha preferito accelerare i tempi e riportare Gud subito a Firenze anche se in un primo momento c’era addirittura la possibilità che il calciatore restasse fra i convocati per provare a giocare domani sera contro la Francia.

E’ ancora molto prematuro sapere se l’islandese potrà giocare contro il Napoli. Lo staff della Fiorentina vuole mantenere un atteggiamento prudente, soprattutto considerando i problemi fisici che hanno condizionato la scorsa stagione del fantasista viola

