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La Nazione riporta: "Gudmundsson piace al Bologna, i felsinei preparano l'assalto per 20 milioni"

Il giocatore islandese piace al Bologna e potrebbe lasciare la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2026 14:01
La Nazione riporta: "Gudmundsson piace al Bologna, i felsinei preparano l'assalto per 20 milioni" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Bologna
Gudmundsson
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Albert Gudmundsson potrebbe salutare la Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione, l'attaccante islandese ha ormai aperto all'ipotesi di un trasferimento, motivo per cui è stato escluso dalla sfida contro la Roma dopo aver disputato da titolare gran parte del precampionato sotto la guida di Fabio Grosso.

Sul giocatore è piombato il Bologna, che lo considera il profilo ideale per rimpiazzare Rowe, ormai vicino all'Atalanta. Questo movimento rischia di scatenare un vero e proprio effetto domino negli ultimi giorni di mercato, cambiando i piani dell'attacco gigliato.

Per concretizzare l'operazione, la società emiliana dovrà però assecondare le pretese economiche dei viola, che chiedono 20 milioni di euro senza concedere ribassi. Il quadro generale è quindi in piena evoluzione: l'apertura del calciatore cambia le carte in tavola e, sulla scia di Kean, anche Gudmundsson rischia di diventare un nome caldo dell'imminente finale di sessione.

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