La Nazione: Pioli sotto esame, la squadra è fragile psicologicamente. La società...

Su La Nazione riportano l’analisi del momento difficile in casa Fiorentina. Questo un estratto:L’andamento della stagione della Fiorentina è un’altalena difficile da interpretare. Discrete le prestazi...

Su La Nazione riportano l’analisi del momento difficile in casa Fiorentina. Questo un estratto:

L’andamento della stagione della Fiorentina è un’altalena difficile da interpretare. Discrete le prestazioni contro quasi tutte le big, incredibili gli scivoloni contro le formazioni con cui Pioli vorrebbe e dovrebbe portare a casa punti. Società e mercato a parte, dunque, anche la squadra evidenzia lacune. Soprattutto sotto l’aspetto psicologico. C’è una fragilità di fondo (sulla quale appunto è chiamato a intervenire pesantemente Pioli), fragilità che appare evidente più che mai nell’andamento del match di domenica. La Fiorentina una volta subito il gol del Verona sembra perdersi. Sembra accusare un calo di concentrazione, sembra farsi sopraffare dalla paura di non riuscire.