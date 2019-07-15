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La Nazione, per l'attacco della Fiorentina spunta il nome di George Puscas. La formula...

Secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina sembra aver tagliato fuori l'acquisto degli attaccanti Patrick Cutrone e Leonardo Pavoletti visto le alte richieste economiche. I viola appaiono inter...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 11:50
La Nazione, per l'attacco della Fiorentina spunta il nome di George Puscas. La formula... -
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Secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina sembra aver tagliato fuori l'acquisto degli attaccanti Patrick Cutrone e Leonardo Pavoletti visto le alte richieste economiche. I viola appaiono interessati al rumeno classe '96 George Puscas di rientro dal Palermo. Alla dirigenza viola piace molto, la proposta potrebbe essere prestito con diritto di riscatto.

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