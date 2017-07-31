La Nazione: se parte Babacar l'obiettivo è Nestorovski del Palermo
Oltre a quella di Kalinic ora è in bilico anche la permanenza di Babacar, mentre il Palermo chiede 5 mln per l'attaccante macedone
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 12:18
Movimenti in attacco per la Fiorentina. Non solo Nikola Kalinic verso il Milan, balla anche il domani di Khouma El Babacar. Dovesse partire il prodotto del settore giovanile gigliato, arriverebbe Ilija Nestorovski dal Palermo per il quale secondo il giornale fiorentino la richiesta è di 5 milioni di euro circa.
Fonte: La Nazione