La Nazione: ora l'addio di Gonzalo a gennaio non è da escludere
La Fiorentina tenterà un ulteriore contatto con Gonzalo
Come descritto dall'edizione odierna de La Nazione, pare che la Fiorentina tenterà un ulteriore contatto con Gonzalo Rodriguez ed il suo entourage nel tentativo di risolvere la spinosa questione del rinnovo contrattuale del capitano. Tuttavia il percorso sembra tutt'altro che agevole ma bensì pieno di insidie ad ogni angolo. Infatti, come riportato dal quotidiano, sembra che a tali condizioni non sia da escludere nemmeno l'ipotesi estrema di una separazione dall'argentino già a gennaio. In alternativa, con la trattativa per il rinnovo che stenta a decollare, Gonzalo potrebbe liberamente accasarsi altrove al termine della stagione, quando il contratto che lo lega alla Fiorentina scadrà consentendo così al difensore di trasferirsi a parametro 0.