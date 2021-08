La Nazione, Milenkovic in uscita dalla Fiorentina: Tottenham e Juventus sul difensore serbo

Futuro incerto per Nikola Milenkovic. Il difensore serbo potrebbe lasciare la Fiorentina nella sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto scritto nell’edizione odierna de La Nazione, potrebbero esserci due possibilità: la prima sarebbe la Juventus mentre la seconda sarebbe in Premier League con il Tottenham. Gli Spurs potrebbero puntare il centrale Viola qualora non andasse in porto la trattativa con l’Atalanta per Romero.

