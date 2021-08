Corriere Fiorentino, inizia la fase due della Fiorentina di Italiano: è il momento delle scelte

“Italiano rilancia“. Questo il titolo che l’edizione odierna del Corriere Fiorentino dedica alla Fiorentina in prima pagina. È finito il ritiro di Moena e, come si legge nel taglio alto, i Viola sono pronti per la fase due agli ordini di mister Italiano. Per il club gigliato e, in particolar modo, per il nuovo mister è il momento delle scelte.

Di seguito la prima pagina del quotidiano.



LEGGI ANCHE:

CORRIERE DELLO SPORT, LA FIORENTINA CONTINUA A SEGUIRE CARRASCAL. IL TALENTO DEL RIVER SOGNA L’EUROPA