La Nazione, l'Inter chiede 15 milioni per Sensi. La Fiorentina offre un prestito con obbligo di riscatto

Stefano Sensi può partire di fronte ad un'offerta di 15 milioni. La Fiorentina ci prova con un prestito con obbligo di riscatto

La Fiorentina ci prova per Stefano Sensi. Stando a quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione, l'Inter sarebbe disposta a cedere il centrocampista classe '95 nonostante le parole di Simone Inzaghi che sembravano averlo messo fuori dal mercato. Il prezzo del cartellino è fissato intorno ai 15 milioni di euro. La prima mossa della Fiorentina, secondo quanto scritto dal quotidiano, è stata quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto al termine della stagione.

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