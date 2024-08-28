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La Nazione, la Fiorentina non sarà sola in Ungheria: 300 tifosi viola a caricare la squadra di Palladino

La Nazione fa il punto anche sul fronte del tifo. La Fiorentina non sarà sola alla Pancho Arena. Al seguito avrà circa 300 tifosi (su 4500, capienza totale dello stadio) in arrivo da Firenze e dal cen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 14:00
La Nazione, la Fiorentina non sarà sola in Ungheria: 300 tifosi viola a caricare la squadra di Palladino - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.12.2023, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.12.2023, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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La Nazione fa il punto anche sul fronte del tifo. La Fiorentina non sarà sola alla Pancho Arena. Al seguito avrà circa 300 tifosi (su 4500, capienza totale dello stadio) in arrivo da Firenze e dal centro Europa. Come nelle precedenti campagne europee sono diversi i tifosi dei vari Viola Club all’estero che sfruttano l’occasione per vedere dal vivo i propri beniamini e spingerli verso il passaggio del turno.

(FOTO): RIFINITURA AL VIOLA PARK, AMRABAT SI ALLENA IN GRUPPO. DOMANI LA GARA DECISIVA CONTRO LA PUSKAS AKADEMIA

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