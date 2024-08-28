La Nazione, la Fiorentina non sarà sola in Ungheria: 300 tifosi viola a caricare la squadra di Palladino

La Nazione fa il punto anche sul fronte del tifo. La Fiorentina non sarà sola alla Pancho Arena. Al seguito avrà circa 300 tifosi (su 4500, capienza totale dello stadio) in arrivo da Firenze e dal cen...

A cura di Redazione Labaroviola 28 agosto 2024 14:00

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.12.2023, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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