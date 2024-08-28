La Nazione, la Fiorentina non sarà sola in Ungheria: 300 tifosi viola a caricare la squadra di Palladino
La Nazione fa il punto anche sul fronte del tifo. La Fiorentina non sarà sola alla Pancho Arena. Al seguito avrà circa 300 tifosi (su 4500, capienza totale dello stadio) in arrivo da Firenze e dal cen...
La Nazione fa il punto anche sul fronte del tifo. La Fiorentina non sarà sola alla Pancho Arena. Al seguito avrà circa 300 tifosi (su 4500, capienza totale dello stadio) in arrivo da Firenze e dal centro Europa. Come nelle precedenti campagne europee sono diversi i tifosi dei vari Viola Club all’estero che sfruttano l’occasione per vedere dal vivo i propri beniamini e spingerli verso il passaggio del turno.
(FOTO): RIFINITURA AL VIOLA PARK, AMRABAT SI ALLENA IN GRUPPO. DOMANI LA GARA DECISIVA CONTRO LA PUSKAS AKADEMIA
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