La Nazione: “Il ritorno di Commisso può essere una delle chiavi per uscire da questo momento difficile”

Commisso e Barone, ma anche Pradè e Burdisso: la società dovrà mettere sul piatto energie e mosse decisive per arginare il momento della squadra e spingere la Fiorentina nella direzione di una ripresa che vale il futuro. Come e su cosa, il presidente e i suoi uomini, dovranno agire? Innanzi tutto i vertici del club dovranno essere un collante fra tutte le componenti che in questo momento hanno la necessità (e l’obbligo) di remare nella direzione del riscatto .Stare vicino all’allenatore, consegnargli un’overdose di fiducia relativa al suo lavoro attuale più che al futuro e fargli capire che la società è consapevole delle sue qualità. Poi ci sarà da parlare alla squadra. Con il tono di chi unisce e allo stesso è esigente .E un ritorno a Firenze del presidente potrebbe essere una delle chiavi da girare in momenti come questo. Lo scrive La Nazione

