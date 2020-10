Secondo quanto riportato da La Nazione, il difensore brasiliano ex Spal Igor, potrebbe già lasciare la Fiorentina dopo solo 6 mesi. Ieri 90’ in panchina e Iachini non gli sta concedendo spazio nonostante le assenze di Pezzella per infortunio. Per lui si fa avanti il Torino che ha fatto un sondaggio per un prestito. Seguiranno sviluppi