La Nazione: i due piani viola in attesa delle sentenze dell'Uefa e del Tas di Losanna...

L’appuntamento, per quasi tutti – Milenkovic e Sanchez, benché quest’ultimo destinato al mercato, sono gli unici baluardi viola volati fino in Russia e si aggregheranno più tardi – è fissato per il 4...

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2018 13:05

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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