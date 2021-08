La Nazione, Fiorentina-Nastasic ad un passo: 3 milioni allo Schalke. Lirola, Marsiglia vira su Wass

Matija Nastasic ad un passo dal ritorno alla Fiorentina. Come riporta l’edizione odierna de La Nazione, il ritorno del difensore serbo a Firenze è sempre più vicino. La dirigenza Viola pare abbia già un accordo di massima con il difensore. Tre milioni e mezzo la cifra da versare allo Schalke.

Buone notizie arrivano anche dal fronte Lirola. Il Marsiglia continua a corteggiare l’esterno spagnolo, ma non è disposto a sborsare i 12 milioni richiesti dalla Fiorentina. Dalla Spagna, intanto, emerge una serie di contatti tra il Marsiglia e il Valencia per Daniel Wass, esterno di fascia in scadenza nel 2022 e che gli iberici sarebbero disposti a cedere per non perderlo l’anno dopo a parametro zero. Pretattica? Può darsi, scrive il quotidiano, con Lirola che potrebbe anche rimanere a Firenze. Ipotesi, questa, che non dispiacerebbe affatto ad Italiano.

LEGGI ANCHE: