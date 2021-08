Corriere Fiorentino, tornano i Nazionali: Pezzella destinato all’addio. Pulgar sarà valutato da Italiano

Tornano i nazionali: saranno giorni di colloqui faccia a faccia in casa Fiorentina. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Fiorentino, il tecnico viola Vincenzo Italiano vuole parlare con i Nazionali rientranti dal Sud America. Diversi i nomi in bilico, uno su tutti quello del capitano, German Pezzella. Il difensore argentino che ha il contratto in scadenza tra un anno e pare ormai destinato all’addio. Prima di chiedere la cessione, però, ci sarà un colloquio con il nuovo mister per capire il suo ruolo all’interno della “nuova” Fiorentina.

Anche Pulgar è un altro calciatore col quale Italiano vuole parlare. Il quotidiano si chiede se il cileno potrà essere il nuovo regista titolare della Fiorentina. Il tecnico Viola vuole vederlo da vicino, con la sensazione prevalente che serva altro, tuttavia, in quella casella del campo.

